صحيفة سعودية: التحالف الثلاثي لن يصمد واستبعاد المالكي غير ممكن

2022/01/16 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الاحد، عدم استطاعة تحالف القوى السياسية التي مررت الجلسة الاولى من الصمود طويلا سيما بعد الامر الولائي من المحكمة الاتحادية، مبينة ان استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غير ممكن.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر سياسي قوله، إن “تحالف القوى السنية والكردية وجزء […]

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