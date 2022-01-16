اعتقال عصابة تسرق “أغطية الصرف الصحي” في بغداد

2022/01/16 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد الجديدة، اليوم الاحد، من اعتقال أربعة متهمين بسرقة أغطية الصرف الصحي.وذكرت مديرية مكافحة الإجرام في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود ضبط بحوزتهم دراجة من نوع ستوتة بعد اخبار بوجود عمليات سرقة لأغطية الصرف الصحي في مناطق […]

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