إيران تعلن تسجيل أولى الوفيات بمتحور “أوميكرون”

2022/01/16 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت السلطات الصحية الإيرانية تسجيل 3 وفيات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية محمد هاشمي إن عدد الإصابات بالمتحور في البلاد وصل إلى 1169، فيما توفي 3 مصابين بالمتحور في 3 مدن بغرب ووسط البلاد.وانخفض عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى …

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