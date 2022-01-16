أستراليا.. ديوكوفيتش يخسر قضية مراجعة إلغاء تأشيرته للمرة الثانية

2022/01/16 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت مراجعة المحكمة الفيدرالية لقرار وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، بإلغاء تأشيرة، نوفاك ديوكوفيتش، للمرة الثانية، الأحد، بأنها ضد لاعب التنس المصنف رقم واحد على العالم.

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