الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد بالجيش بعد اشتباك مع مهربين على الحدود السورية

2022/01/16 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني، الأحد، عن مقتل الضابط برتبة نقيب، محمد الخضيرات، و3 أفراد بالجيش الأردني في اشتباك مسلح مع مهربين فجر اليوم الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

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