خشان يوضح علاقة التوقيتات الدستورية باختيار رئيس الجمهورية

2022/01/16 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاحد، توضيحا بخصوص العلاقة بين التوقيتات الدستورية واختيار رئيس الجمهورية.وقال خشان في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “توقيت انتخاب رئيس الجمهورية حتمي، ومحدد بمدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وكل التوقيتات التالية لانتخاب الرئيس موقوفة عليه، ولا تبدأ الا بعد […]

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