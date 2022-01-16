2022/01/16 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأظهرت إحصائية لشبكة CNBC الإخبارية الاقتصادية، الاحد، ان العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في العالم في العام 2021.وذكرت الشبكة في الاحصائية التي اطلعت عليها “النور نيوز” أن “فنزويلا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر دولة تمتلك احتياطي نفطي بواقع 303.8 مليار برميل، تليها السعودية بواقع 258.6 مليار برميل، ثم إيران 208.6 مليارات برميل”، …

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