بعد اجتماع الصدر والعامري.. لقاء مرتقب بين التيار والاطار خلال 48 ساعة

2022/01/16 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاحد، عن لقاء مرتقب بين التيار الصدري والاطار التنسيقي خلال الساعات الـ 48 المقبلة وذلك بعد لقاء جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وقال السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “حتى الآن لم يخرج “الإطار التنسيقي” بمخرجات للاجتماع […]

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