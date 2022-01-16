الإعلام الرقمي يدعو فيسبوك لإعادة النظر في معايير قبوله الاعلانات بالعراق

2022/01/16 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعدعا مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاحد، منصة فيسبوك لاعادة النظر في معايير قبول الاعلانات في العراق.وقال المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة اقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا عقلانية لاشخاص يزعمون انهم (دكتور او شيخ او روحاني او معالج) يقومون باعمال تتجاوز حدود العلم والعقل وحتى الدين".واعرب المركز، عن "استغرابه لوجود هذه الصفحات ضمن منصة فيسبوك، فضلاً عن السماح بالاعلانات الممولة لهذا الصفحات رغم انها تخالف معايير فيسبوك التي تمنع وجود الحسابات الاحتيالية التي تخدع الناس".واضاف، ان "فيسبوك يناقض قوانينه فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث تؤكد الشركة في معايير سياستها على منع نشر عمليات الاحتيال التي تحدث على أرض الواقع أو التي تعتمد على الروحانيات أو النورانيات بحسب نص الشركة الوارد في موقعها الرسمي المتعلق بمبادئ الشفافية وسياسات النشر".وجدد المركز وفقا للبيان، "دعوته الى منصة فيسبوك لاعادة النظر في معايير قبوله للاعلانات في العراق وضرورة اخضاعها للفحص الدقيق والمراجعة الصحيحة قبل ان يتم الموافقة عليها وظهور محتواها امام ملايين المستخدمين".

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