الموانئ: الغوارق تعيق الملاحة وتمنع دخول البواخر الكبيرة

2022/01/16 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، الاحد، عن معاناة موانئ البلاد من وجود غوارق وقطع بحرية في القنوات الملاحية، والتي تتسبب بإعاقة حركة الملاحة وتمنع دخول البواخر الكبيرة.وقال الفرطوسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة لانتشال الغوارق والقطع البحرية التي تعيق حركة الملاحة البحرية، […]

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