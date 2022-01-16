بغداد: قوة أمنية تطيح بـ ’عصابة المجاري’ بعد سلسلة عمليات

2022/01/16 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

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القبض على عصابة لسرقة أغطية منظومة الصرف الصحي في بغداد

تمكن فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود ضبط بحوزتهم دراجة من نوع ستوتة بعد اخبار بوجود عمليات سرقة لأغطية الصرف الصحي في مناطق متفرقة .وبينت مديرية مكافحة الإجرام ولدى إجراء التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحةً بقيامهم بسرقة العديد من الأغطية وبيعها، مشيرة الى تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

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