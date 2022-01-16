الزوراء يستعير نجم منتخب لبنان محمد قدوح

2022/01/16 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن نادي الزوراء الرياضي، استعارة نجم منتخب لبنان محمد قدوح إلى نهاية الموسم الجاري.وقال مصدر في النادي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فريقه اسعار نجم منتخب لبنان ولاعب امانة بغداد السابق المهاجم محمد قدوح، لمدة 3 أشهر من نادي العهد اللبناني”.وأضاف المصدر، أن “اللاعب سيلتحق بصفوف النوارس بعد توقف المرحلة […]

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