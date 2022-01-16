تلقيح نحو نصف مليون طالب بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

2022/01/16 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة الصحة، الاحد، عن تلقيح 400 الف طالب بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما أكدت امتلاكها وفرة كبيرة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت.وقال مدير التحصين بالوزارة فراس الموسوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الملقحين حالياً تجاوز 14 مليوناً، منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح بجرعة واحدة، […]

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