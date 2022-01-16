مركز الاعلام الرقمي: فيسبوك يسمح بالاعلان عن صفحات السحر في العراق

2022/01/16 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد مركزالإعلام الرقمي DMC، موافقة منصة فيسبوك على اعلانات لصفحات تروّج للسحر وتسوّق للشعوذة والاعمال المختلفة غير العقلانية المرتبطة بهما في العراق.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة اقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا عقلانية لاشخاص يزعمون انهم دكتور او شيخ […]

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