شاهد بالفيديو.. شاهد .. استهداف مكتب النائب عبد الكريم عبطان في بغداد

2022/01/16 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eonar8DStI8

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