2022/01/16 | 11:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DltNo2E9-do

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الموهوبين في كركوك .. تحدثنا خبيرة واخصائية في التخاطب والنطق وتعديل السلوك رشا عامر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان الموهوبين في كركوك .. تحدثنا خبيرة واخصائية في التخاطب والنطق وتعديل السلوك رشا عامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).