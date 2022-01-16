2022/01/16 | 11:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jsYycpBJBGI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المهرجان الأول للأطفال الموهوبين في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المهرجان الأول للأطفال الموهوبين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).