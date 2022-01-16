عضو بالاطار محذرا التيار: الامارات ستلتف عليكم وتقلم اظافركم!

2022/01/16 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، من مغبة استمرار الخلاف (الشيعي – الشيعي) حول المناصب، مبينا ان الامارات ودول اقليمية تسعى لانهاء الوجود السياسي الشيعي وتفتيت التيار الصدري وتقليم اظافره.وقال الفتلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الامارات ودول الخليج والمتهمة بدعم الارهاب والتي ارسلت اكثر من 3000 انتحاري الى العراق والاف الانتحاريين […]

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