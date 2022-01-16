السليمانية تحتضن منافسات بطولة السوبر للكيك بـوكسينغ

2022/01/16 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيقيم الاتحاد العراقي المركزي للكيك بـوكـسينغ بطولة السوبر لأندية العراق، للفترة من السابع والعشرين وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة من فرق بغداد والمحافظات وتضيفها محافـظـة السليمانية.وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الـكيك بوكسينغ أحمد رحيم ،فـي تـصـريـح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" بطولة السوبر ستكون بـاكورة نشاطات اتحاد اللعبة للعام الجديد 2022 "، مضيفاً، أن" المسابقة ستشهد مشاركة العديد من الأندية التي تمثل العاصمة بغداد وبقية المحافظات". وأشار رحيم إلى أن" لجنة المسابقات في اتحاده، وضعـت نقاط عدة كشروط للمشاركة فـي المنافسات، أبرزها التأكيد على تواجد عناصر المنتخب الوطني وأصحاب المراكز الأولى في آخر بطولة، من أجل أن يكونوا إضافة قوية لفعاليات السوبر". وتابع رحيم، أنَّ البطولة ستحظى بمتابعة الملاك الـتـدريبي لمنتخبنا الوطني، الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، فـي ضوء النتائج المتحققة"، موضحاً، أنَّ" منهاج العام الجديد سيتضمن العديد من الأنشطة الرياضية، بما فيها المسابقات الرسمية لمختلف الأعمار والفئات، وفي محافظات عدة، فضلاً عن دورات تدريبية وتحكيمية ومعايشات، ومعسكرات تحضيرية للمنتخبات الوطنية".

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