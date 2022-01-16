أول تعليق من ديوكوفيتش بعد حكم ترحيله

2022/01/16 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، أنه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد تأييد محكمة فدرالية لقرار الحكمة بترحيله من البلاد.

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