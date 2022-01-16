كتلة بدر عن مباحثات الاطار التنسيقي السياسية: الحشد غير قابل للمساس

2022/01/16 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الامرلي، اليوم الاحد، استمرار المباحثات بين الاطار التنسيقي والكتل السياسية، مشيراً إلى أهمية عدم المساس بالحشد الشعبي.وقال امرلي في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي سيستمر بالحوار مع الشركاء”، متوقعاً بان تكون “النتائج إيجابية ومرضية”.وأضاف أن “الحشد الشعبي انقذ الوطن من داعش […]

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