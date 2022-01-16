الإعلام الرقمي يدعو فيسبوك لإعادة النظر في معايير قبوله الإعلانات بالعراق

2022/01/16 | 11:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، منصّة فيسبوك لإعادة النظر في معايير قبول الإعلانات في العراق.وقال المركز في بيان، أنه “رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة أقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا عقلانية لأشخاص يزعمون انهم (دكتور او شيخ او روحاني او معالج) يقومون باعمال تتجاوز حدود العلم والعقل وحتى […]

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