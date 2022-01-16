الفتح يكشف عن ما دار بين العامري والصدر

2022/01/16 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف القيادي في منظمة بدر، ( تحالف الفتح )، محمد مهدي البياتي، اليوم الاحد، بعض التفاصيل التي ناقشها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال البياتي لـ (بغداد اليوم)، ان "العامري اراد اذابة الجليد والمضي بتشكيل الحكومة من جهة فضلا عن ان الحديث ركز ايضا على قرار المحكمة الاتحادية بتجميد عمل البرلمان وهيئته الرئاسية، مبينا، ان "العامري سحب الإطار إلى التفاهم مع الصدر لتشكيل الحكومة ولجان البرلمان".

وتوقع ان "تكون الحكومة ضعيفة وهزيلة اذا ذهب التيار الصدري وحده، وهذا الحال ينطبق على الإطار، ما يعني انه لابد من الاتفاق والتوافق خصوصا من البيت الشيعي لغرض المضي بتشكيل الحكومة".

وتابع، ان "الخلاف بين المالكي والصدر يذهب بالعراق إلى الهاوية ، لذا فأن العامري يريد تقريب وجهات النظر لغرض المضي بحكومة قوية قادرة على خدمة المواطن".

وبين، ان "الصدر يريد الاغلبية لكن عندما نذهب برئيس برلمان سني ورئيس جمهورية كردي والتوجه لرئيس وزراء شيعي هذا يعني التوافق بحد ذاته".

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