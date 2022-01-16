مسؤل يمني لـ”المعلومة”: حصار العدوان السعودي يعرض المدنيين للخطر

2022/01/16 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد وكيل وزارة النقل اليمنية عبد الله السويدي ، الاحد ، أن حصار العدوان السعودي على اليمن يعرض المدنيين للخطر، مشيرا الى وجود تواطؤ بين السعودية ومنظمات دولية بهدف إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.وقال السويدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخسائر في البنية التحتية للمطار وموانئ البحر الاحمر وقصفها المتكرر مرهونة بنتائج خسائر مرتزقة العدوان […]

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