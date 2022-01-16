باشتراك منظمة الاغذية العالمية .. عودة التغذية المدرسية قريبا

2022/01/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة التربية لإطلاق مشروع

التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي

2021 ــ 2022.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن

مديرة قسم التربية البيئية والصحة

المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع

قولها: إنه "ت

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