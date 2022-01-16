العراق خامسا بأكبر احتياطي نفطي عالميا خلال عام 2021

2022/01/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصائية لشبكة CNBC الإخبارية

الاقتصادية، الاحد، ان العراق يحتل

المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط

في العالم في العام 2021.

وذكرت الشبكة في الاحصائية ، أن

“فنزويلا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر

دول

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