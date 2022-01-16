اقامة كربلاء : تسفير أكثر من 3 الاف أجنبي لمخالفتهم القانون خلال 2021

2022/01/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاحوال المدنية

والجوازات والاقامة / قسم الاقامة في

محافظة كربلاء ،الاحد، عن تسفير وابعاد

أكثر من 3 الاف شخص اجنبي من مختلف

الجنسيات خارج الاراضي العراقية

لمخالفتهم شروط قانون الاقامة ..

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