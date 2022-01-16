في العراق… فيسبوك يسمح بالاعلان عن صفحات “السحر والشعوذة”

2022/01/16 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانتقد مركز الإعلام الرقمي DMC موافقة منصة فيسبوك على اعلانات لصفحات تروّج للسحر وتسوّق للشعوذة والاعمال المختلفة غير العقلانية المرتبطة بهما في العراق.وقال المركز انه رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة اقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا “عقلانية” لاشخاص يزعمون انهم “ دكتور” او “شيخ” او “روحاني” او “معالج “ …

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