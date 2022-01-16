البنك المركزي يزيد من تخصيصات دعم المشاريع: اصبحت 2 تريليون دينار

2022/01/16 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، زيادة تخصيصات مبادرته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنها اصبحت 2 تريليون دينار.وقال محافظ البنك مصطفى غالب مخيف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “البنك المركزي زاد مبلغ مبادرته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الهدف تريليوني دينار”.وأضاف أن “مبادرات […]

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