بداخلها 20 مومياء..مصر تعلن اكتشاف مقبرة أثرية ضخمة تعود للعصر اليوناني الروماني

2022/01/16 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، اكتشاف مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني بمنطقة غرب أسوان.

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