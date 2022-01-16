القانون يعول على “مودة البرلمان” لحل الخلاف مع الصدر ويؤكد: لا معارضة بارادتنا

2022/01/16 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد ائتلاف دولة القانون , الاحد , انه لن يذهب للمعارضة داخل قبة البرلمان الا في حالة واحدة فقط , مبينا ان مقاعد الائتلاف الـ 33 تؤهلة بقوة للمشاركة في الحكومة المقبلة من خلال استحقاقه الانتخابي وتلبية مصلحة جماهيره الواسعة.وقال عضو الائتلاف النائب ضرغام المالكي في تصريح لـ / المعلومة […]

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