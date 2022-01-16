الكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين الاطار والتيار لتجاوز الازمة

2022/01/16 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو الإطار التنسيقي النائب عن دولة القانون محمد القدري، الاحد، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الازمة الحالية.وقال القدري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك لجنة مشتركة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الأزمة الحالية والذهاب بكتلة شيعية متماسكة لتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “بعض القوى السياسية […]

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