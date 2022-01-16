2022/01/16 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حسين: توصلنا الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقية - الليتوانية وتطويرها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:05

واع/

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