2022/01/16 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين: توصلنا الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقية - الليتوانية وتطويرها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حسين: توصلنا الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقية - الليتوانية وتطويرها » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 12:05
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين: توصلنا الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقية - الليتوانية وتطويرها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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