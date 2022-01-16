الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في إطلاق نار على الحدود السورية

2022/01/16 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني، عن مقتل أحد ضباطه وإصابة ثلاثة جنود إثر اشتباك وقع مع مهربين فجر، الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

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