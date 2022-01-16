البصرة تواصل تسجيل ارقام مرتفعة باصابات كورونا

2022/01/16 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … أعلنت دائرة صحة البصرة ، اليوم الاحد، عن تسجيل ارقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا خلال اخر 24 ساعة في عموم مناطق المحافظة.وقال مصدر طبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المختبرات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة، شخصت 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.وأضاف، ان” الموقف […]

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