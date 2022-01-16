2022/01/16 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن رسالة من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني للاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني جدد رفضه القاطع بخصوص الموافقة على ترشيح برهم صالح”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي وعبر وسطاء طرح اسم وزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد لمنصب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن طرح البارتي لمرشح توافق لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن طرح البارتي لمرشح توافق لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).