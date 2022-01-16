القضاء الأسترالي يقرر بترحيل ديوكوفيتش

2022/01/16 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر القضاء الأسترالي، اليوم الأحد، ترحيل المصنف الأول على العالم في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.وذكرت هيئة البث الأسترالية “إيه بي سي” أن ديوكوفيتش “خسر مسعاه للمكوث في أستراليا” بموجب قرار المحكمة الاتحادية.واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة […]

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