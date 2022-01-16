موجة الثلوج تجتاح الجبال نحو مدينة السليمانية (فيديو)

2022/01/16 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تشهد المدن العراقية الشمالية والغربية ابتداءً من اليوم الأحد موجة قطبية تخفض درجات الحرارة إلى مادون الصفر في عدة مناطق مع تساقط الثلوج.

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وأظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، (16 كانون الثاني 2022)، هطول الثلوج على المرتفعات في محافظة السليمانية والتي ستمتد إلى داخل المدينة وبعض المناطق القريبة منها.

واشارت التنبؤات الجوية، امس السبت، إلى تأثر البلاد بمنخفض قطبي ابتداءً من عصر اليوم.

وقال المتنبئ الجوي محمد علي، في إيضاح تابعه "ناس"، (15 كانون الثاني 2022): إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض قطبي يتشكل عصر الغد، ويؤثر على أجوائنا بطقس بارد فضلا عن تدنٍ في درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر المئوي على اغلب مناطق الشمال وأجزاء من وسط البلاد".

وأضاف، "كما ستكون قيم التبريد متدنية في المناطق الشمالية، والغربية، ينتج عنها تساقط الثلوج والأمطار على مناطق الشمال، وغرب الانبار بعض مناطق الوسط ".

وبين، "كذلك ستشهد البلاد صقيعاً وانجماداً في كافه المناطق تدريجياً، ابتداء من يوم غد إلى نهاية الأسبوع، وقد تسقط ثلوج في أماكن غير متوقعة".

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