التيار الصدري يكشف عن توجهه بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

2022/01/16 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادجدد التيار الصدري مضيه بتشكيل حكومة أغلبية تكون قادرة على خدمة المواطنين وتجاوز جميع الازمات والمشاكل، فيما بين انه لا مكان للعواطف ولن نتجه الحكومة المقبلة للتوافقية كما يطالب البعض. وقال النائب عن التيار حيدر المنصوري لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة المقبلة سيكون تشكيلها اسرع من الفرات السابقة التي شكلت بها جميع الحكومات بعد عام 2003 وهنا سنمضي لتشكيل هذه الحكومة بعيدا عن مغازلات من اطراف أخرى واعتقد ان الإطار وباقي الكتل تريد العراق ان يستقر ويزدهر وبتالي فأن حكومة الاغلبية هي الحل ولا عدول عليها".

وعن أمد الحكومة وعدم استمرارها لاشهر اذا شكلت بعيدا عن الإطار، اضاف المنصوري: "ابدا لن تسقط الحكومة بل ستكون مستقرة ومنتجة وعلى الأطراف الأخرى ان تعي ان المشروع القادم هو مشروع الاغلبية".

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