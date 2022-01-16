2022/01/16 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يكشف عن زيادة في مبلغ مبادراته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكشف عن زيادة في مبلغ مبادراته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكشف عن زيادة في مبلغ مبادراته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).