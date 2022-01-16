جدلية الكتلة الاكبر.. الإطار التنسيقي يقدم ادلته - عاجل

2022/01/16 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدّم الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، ادلته لحسم جدلية الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب الجديد.وقال القيادي في الاطار رسول راضي، لـ (بغداد اليوم)، ان "تشكيل الإطار للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب، بتقديمه 88 مقعداً مقابل 76 مقعداً للكتلة الصدرية، ولهذا الاطار التنسيقي لازال الكتلة الأكبر في البرلمان".وبين راضي ان "الإطار التنسيقي أذا تمكن من تشكيل الثلث المعطل وهو 110 مقاعد حينها سنتجه لتشكيل وانتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب على ذلك من تشكيل الكتلة الأكبر، لكن الكل الآن ينتظر قول الفصل من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فيما يخص الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي".

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