2022/01/16 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين: تمكنا من اعادة 4 الاف عراقي وهناك مجاميع ما تزال في ليتوانيا

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