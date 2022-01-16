2022/01/16 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ناصر يوسف ، الاحد ، أن حسم منصب رئاسة الجمهورية متوقف على اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، معربا عن أمله في أن يجري الاتفاق بين الجانبين بهذا الصدد.وقال يوسف في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “اذا تم التوصل إلى توافق بين الديمقراطي والاتحاد فلن يكون من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة تعمق الانقسام الكردي وترجح كفة سيناريو 2018) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة تعمق الانقسام الكردي وترجح كفة سيناريو 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).