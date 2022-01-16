حزب الحلبوسي يستنكر استهداف منزل عبطان | فيديو

2022/01/16 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استهداف منزل النائب عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية ببغداد.وقال الحزب في بيانه: ماضون في مشروعنا، وثابتون مع جمهورنا، نحو البناء والاعمار واستتاب الأمن ورفاهية شعبن.وأضاف البيان: لم ولن تهزنا اي زوبعات صبيانية.



وكان مجهولون هاجموا منزل القيادي في تحالف تقدم عبدالكريم عبطان، برمانة يدوية، وترك رسالة امام داره مفادها ان تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب.

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