2022/01/16 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، استقدام مدير عام جهاز محو الأمية لارتكابه مخالفات بعقود وزارة التربية.وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة إن أمر الاستقدام بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُخالفاتٍ في طباعة وتجهيز (85) كتاباً و (22) عنوان كتاب مدرسي، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقي.

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