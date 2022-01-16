2022/01/16 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، انطلاق عملية امنية في الطارمية.وذكر بيان للهيئة أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، شرعت بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية، وبإشراف مباشر من آمر اللواء بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية في الطارمية لتأمين القصبات والارياف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية في الطارمية لتأمين القصبات والارياف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).