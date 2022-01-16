2022/01/16 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على (12) متهماً يقومون ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على 12 متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا للمواطنين دون اخذ القاح"، مبينة انه "جرى ذلك بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية".

واضافت "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الاصولية؛ وقد احيلوا الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم"، لافتة الى ان "خمسةً من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة".

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