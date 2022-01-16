خلية الإعلام الأمني: اعتقال 12 شخصاً بتهمة بيع ’كارتات لقاح كورونا’

2022/01/16 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القاء القبض على 12 متهماً يبيعون كارتات لقاح فايروس كورونا في محافظة ديالى.

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وقال الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على اثني عشرَ متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا للمواطنين دون اخذ القاح".

واوضح البيان "جرى ذلك بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية، اذ تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الاصولية؛ وقد احيلوا الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وذكر البيان أن "خمسةً من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة".

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