الأمن الوطني في ديالى يلقي القبض على (12) متهماً يبيعون كارتات لقاح فايروس كورونا

2022/01/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن الأمن الوطني، اليوم الأحد، من اعتقال 12 متهماً يبيعون كارتات لقاح فايروس كورونا في ديالى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على اثني عشرَ متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا للمواطنين دون اخذ القاح".

وأضاف ان "العملية تمت بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية".

وأوضحت الخلية في بيانها انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الأصولية"، مبينة انه "تمت إحالة المعتقلين الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ولفتت الخلية الى ان "خمسةً من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة".

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