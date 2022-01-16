تشكيل فريق امني لمتابعة حادثة اغتيال منتسب باللواء الرئاسي

2022/01/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتشكيل فريق امني لمتابعة حادثة اغتيال منتسب باللواء الرئاسي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه " تشكيل فريق عمل من قبل جميع الوكالات الامنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية لمتابعةحادثة اغتيال منتسب في اللواء الرئاسي".

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